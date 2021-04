Exposição de Alberto Giacometti e Peter Lindbergh junta expressões artísticas distintas

Foto: Facebook Misericórdia Porto

Se gosta de escultura e de fotografia, saiba que é hoje inaugurada uma exposição conjunta, que reúne trabalhos de Alberto Giacometti e Peter Lindbergh. O Museu e Igreja da Misericórdia do Porto acolhe esta mostra de obras, quer do artista plástico surrealista suíço, quer do fotógrafo de moda alemão.