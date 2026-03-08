Exposição de borboletas

“Séries Noires en Couleurs” é a nova exposição de Susana Machado. A artista plástica luso-francesa de origem em Vila Nova de Famalicão tem a decorrer na Galeria Couleurs du Jour, em Paris, uma exposição de quadros sobre borboletas. Perceber que as borboletas são insetos em vias de extinção motivou a artista.Nas suas obras Susana Machado, desta vez, utiliza o preto para realçar as imagens, que não é um tom que use habitualmente.A artista plástica luso-francesa Susana Machado apresentou candidatura para expor durante a iniciativa Évora Capital da cultura, no próximo ano. A exposição sobre o Cromeleque dos Almendres que fez em Paris sobre suscitou esse interesse.