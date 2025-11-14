Exposição em Coimbra destaca o trabalho das mulheres no cinema português

No Estúdio 1, no edifício Avenida, alinham-se imagens e frases de "mulheres que fazem o cinema existir" e que "continuam a abrir caminhos e a disputar espaços num setor historicamente marcado pela desigualdade de género", avançou a organização do festival, em comunicado enviado à agência Lusa.

Convidada pelo Caminhos para a curadoria da exposição, a produtora Tathiani Sacilotto reconheceu que foi surpreendida por uma realidade que, afinal, ela própria experimenta num meio ainda muito marcado por assimetrias.

"Ingenuamente, depois de mais de 20 anos em Portugal, tinha esquecido o meu próprio percurso no cinema - as roupas trocadas antes de uma reunião para parecer mais profissional, o esforço para disfarçar o sotaque, os olhares entre homens em camaradagem ignorando a mulher produtora à mesa, ser apresentada como a mulher de... ou ser interrompida repetidas vezes", recordou.

À partida, queria construir uma exposição que comparasse o papel da mulher quando começou a trabalhar em Portugal e hoje, "um momento em que há muito mais diversidade".

"Inicialmente fiquei super animada para fazer a exposição".

Mas, depois, começou a pedir fotografias às mulheres que contactou: "E era quase unânime as mulheres não terem fotos delas trabalhando", explicou à agência Lusa.

Além de muitas terem recusado participar - por "acharem o trabalho delas no cinema quase insignificante" -, "foi interessante - e doloroso - perceber que as que aceitavam não tinham fotos, ou as fotos que mandavam eram tiradas meio à socapa, meio de costas, quase simbolizando que aquele trabalho não é assim tão significante".

As conversas que teve com as mais de 50 mulheres ligadas às várias profissões do cinema revelaram-se como "meio uma terapia".

"Comecei a ver como elas ainda são invisibilizadas, estão sempre associadas a um realizador homem ou ficam na sombra. Daí o título, `Nem musa, nem sombra`", acrescentou.

A produtora e curadora acreditava que a desigualdade de género "não existia na área do cinema".

A exposição trouxe-lhe a realidade: "Essa questão da invisibilidade, do outro, do patriarcado, do não reconhecimento, ainda está muito ativa na sociedade e também no cinema. É transversal a todas as áreas da sociedade".

Apesar disso, algo está a mudar no espetro de funções da cadeia cinematográfica.

"Foi muito importante a criação da MUTIM [Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento]", uma associação de mulheres que trabalham no cinema e audiovisual em Portugal, fundada em 2022.

Desde o aparecimento da MUTIM, "mais mulheres começaram a trabalhar no cinema, porque houve uma certa `irmandade` que começou a funcionar", destacou Tathiani.

E, "em vez de chamar um técnico homem [para trabalhar num filme], começou-se a chamar uma técnica mulher para o mercado de trabalho".

"Continua a ser um meio que é basicamente mais masculino, mas agora começa a ter muito mais mulheres a trabalhar dentro do cinema, mais do que a produtora ou a maquilhadora. Agora há cada vez mais em outras áreas: há maquinistas, diretoras de fotografia e assim por diante".

Procurando dar visibilidade às mulheres que constroem o cinema e audiovisual em Portugal, à frente e atrás das câmaras, "Nem musa, nem sombra" é inaugurada no sábado, às 15:00, e fica patente no Estúdio 1 durante o festival, sendo visitável mediante marcação.

De sábado a dia 22, o Caminhos do Cinema Português decorre em Coimbra, Benfica (Lisboa), Penacova e Mealhada, com 63 sessões e mais de 110 filmes, celebrando o que de mais urgente se faz no cinema português e nas suas ligações ao mundo.