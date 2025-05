Exposição inédita revela olhar de quem fotografou a revolução de 25 de Abril de 1974

"É o retrato pelos fotógrafos internacionais do que aconteceu em Portugal [em 1974 e 1975]. Foi o único momento em que Portugal esteve no centro do mundo. O mundo inteiro estava em Portugal naquele momento ansioso para saber o que acontecia. É um momento único na História de Portugal. É esse olhar estrangeiro", afirmou à agência Lusa o realizador Sérgio Tréfaut, curador da exposição.

Com abertura ao público prevista para 24 de maio, a exposição "Venham Mais Cinco - O Olhar Estrangeiro sobre a Revolução Portuguesa - 1974-1975" reúne, pela primeira vez, 200 fotografias assinadas por 30 fotojornalistas e fotógrafos que estiveram em Portugal para fazer a cobertura dos dias da revolução.

"Esta exposição, que é monumental com 200 fotos em tamanho muito grande, é uma viagem no tempo. As pessoas têm a possibilidade de atravessar esses dois anos vivenciando tudo que estava na ordem do dia no momento, e que no dia seguinte podia ser totalmente inesperado", descreveu o curador.

A jornalista italiana Augusta Conchiglia, que documentou as independências em África, o fotógrafo francês Guy Le Querrec, coautor do livro "Portugal 1974-1975: Regards sur une tentative de pouvoir populaire", os brasileiros Sebastião Salgado e Alécio de Andrade, e o francês Jacques Haillot, que morreu em Portugal, são alguns dos nomes que fazem parte da exposição.

Segundo Sérgio Tréfaut, esta exposição foi pensada para ser inaugurada em 1994, para assinalar os 20 anos da revolução, mas circunstâncias várias, nomeadamente a falta de apoios e o momento político -- durante o governo social-democrata de Cavaco Silva -- levaram a um adiamento do projeto.

O trabalho de pesquisa e curadoria foram feitos por Tréfaut e pela investigadora Margarida Medeiros (que morreu em 2024) e incluiu contacto com os autores das fotografias e recolha de material nos arquivos das agências internacionais.

Gorada a tentativa de produzir a exposição nos anos 1990, Sérgio Tréfaut acabou por fazer o documentário "Outro País" (1998), sobre precisamente o mesmo assunto: um retrato de Portugal pelos olhos de quem o fotografou e filmou.

Trinta anos depois dessa tentativa de exposição, Sério Tréfaut conseguiu financiamento do Ministério da Cultura, do anterior ministro, Pedro Adão e Silva, confirmado pela sucessora, Dalila Rodrigues, e da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, teve apoio da Câmara Municipal de Almada, da Fundação Calouste Gulbenkian e da editora Tinta da China, que editará um livro-catálogo.

"Acabámos por perder tempo, porque há arquivos que já não encontramos, negativos que passaram de mão, os fotógrafos já não sabem. Teria sido diferente fazer a exposição em 1994 em que a nossa pesquisa estava acessível. Trinta anos depois tivemos de procurar e há coisas que não se encontram", lamentou o curador.

"Venham Mais Cinco", numa referência à canção de José Afonso, remete também para revoluções que estão ainda por cumprir, segundo Sérgio Tréfaut: "No sentido de revoluções para as pessoas abrirem a cabeça, mudarem de ideias, por uma maior justiça social, maior empenho na transformação da qualidade de vida comum".

As fotografias serão mostradas em quatro núcleos - "A Festa da Liberdade", "Novas Formas de Poder", "Independências", "Um País Dividido" -- nas antigas instalações dos escritórios da administração dos Estaleiros da Lisnave, "transformando um espaço devoluto num verdadeiro equipamento cultural temporário", refere a nota de imprensa.

Quem por lá passar, entre 24 de maio e 25 de agosto, verá fotografias "extremamente emotivas e com humor". "Vê-se como é que um povo vivia e vibrava com um país de uma maneira totalmente diferente do que acontece hoje", descreveu Sérgio Tréfaut.

Alguns dos fotógrafos e fotojornalistas estarão presentes na inauguração e está ainda em discussão uma possibilidade de itinerância da exposição.