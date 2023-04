Exposição marca centenário de Madalena de Azeredo Perdigão

Uma exposição retrospetiva dedicada a Madalena de Azeredo Perdigão, no centenário do seu nascimento, vai estar patente na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir desta sexta-feira, revelando a importância da primeira diretora do serviço de música na área educativa e na afirmação das mulheres.