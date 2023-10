Exposição mostra “Geração Próxima: Práticas Ambientais Emergentes na Arquitetura Portuguesa”

A inauguração da mostra coincide com o Dia Mundial da Arquitetura e a abertura da 13.ª edição da Archtober, festival de arquitetura que decorre durante este mês em toda a cidade de Nova Iorque.Intitulada “Generation Proxima: Emerging Environmental Practices in Portuguese Architecture”, a exposição oferece uma visão das práticas arquitetónicas emergentes em Portugal orientadas para o ambiente, destacando sete ateliês cujos trabalhos respondem a desafios ambientais, tendo sempre em conta a ideia de comunidade, o compromisso social e a escassez de recursos: Artéria, Coletivo Warehouse, Gorvell, Nuno Pimenta, Oficina de Arquitetura Pedrez, OODA e Ponto Atelier.arquiteto, curador de arquitetura contemporânea no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), de 2015 a 2019, primeiro diretor do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, e Loeb Fellow da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 2020.A exposição resulta de uma cooperação internacional entre o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, com o Centro de Arquitetura de Nova Iorque, e vai estar patente até 23 de março de 2024.