Exposição na casa-ateliê de João Cutileiro em Évora revela intimidade do artista

Intitulada "A CASA -- fotografia de Margarida Lagarto", a mostra, que está patente ao público até 28 de fevereiro, foi criada para a Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27, indicou a associação gestora da iniciativa, em comunicado divulgado hoje.

Segundo a Associação Évora 2027, esta exposição composta por fotografias de Margarida Lagarto, que captam "a intimidade e memória do escultor na cidade", inaugura a programação do Centro de Arte João Cutileiro.

Este centro de arte é uma associação cultural que nasceu a partir do legado deixado por João Cutileiro (1937-2021) ao Estado português, o qual é constituído pela casa-ateliê e por obras de escultura, desenho e fotografia e o seu arquivo pessoal.

É a primeira vez que a casa-ateliê abre portas ao público depois da doação ao Estado, realçou a Associação Évora 2027, assinalando que estão ainda previstas obras de conservação no imóvel.

"O Centro de Arte João Cutileiro pretende afirmar a cidade como polo dinâmico de criação artística contemporânea, promovendo residências artísticas, apresentações, projetos de formação e investigação artística e de intercâmbio internacional", disse.

Quanto à exposição, a associação referiu que a mostra reúne "imagens que condensam a intimidade e a memória de quase quatro décadas da presença de João Cutileiro em Évora e dialogam com a história da escultura contemporânea em Portugal".

As fotografias, captadas pela companheira do artista, "revelam o espaço pessoal e criativo de João Cutileiro, convidando os visitantes a conhecer não apenas a sua obra, mas também o lugar onde foi concebida e criada", salientou.

De acordo com a associação, as obras expostas propõem ao visitante "uma experiência sensível, que vai além do olhar" e convida-o "a habitar mentalmente a casa e a reconhecer nesse espaço um modo de pensar, criar e estar no mundo, com vagar".

João Cutileiro é autor do Monumento ao 25 de Abril, instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, entre outras obras.

O artista, que começou a viver e a trabalhar em Évora em 1985, frequentou os ateliês de António Pedro, Jorge Barradas e António Duarte, de 1946 a 1950.

A sua primeira exposição individual, "Tentativas plásticas", foi apresentada em 1951, com 14 anos, em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, onde apresentou esculturas, pinturas, aguarelas e cerâmicas.

Foi condecorado com a Ordem de Sant`Iago da Espada, Grau de Oficial, em agosto de 1983, e recebeu o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora e pela Universidade Nova de Lisboa, este último, concedido em 2017.

Em dezembro de 2018, recebeu a Medalha de Mérito Cultural, aquando da formalização da doação do seu espólio ao Estado português.

Margarida Lagarto nasceu, em 1954, em Veiros, no concelho de Estremoz, também no distrito de Évora, e atualmente vive e trabalha em Évora.

Fez o curso de pintura na Escola António Arroio, em Lisboa, entre 1969 e 1975, e frequentou o curso de pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, entre 1979 e 1981.