Exposição "Povos Originários Guerreiros do Tempo"

Arlinda Brandão - Antena 1

"Povos Originários, Guerreiros do Tempo" é o nome da exposição do fotojornalista Ricardo Stuckert que pode ser visitada no Centro de Arte Contemporânea do Palácio Anjos, em Algés, Oeiras até ao próximo domingo. Ricardo Stuckert é também o fotógrafo oficial do presidente Brasileiro Lula da Silva.