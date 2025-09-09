Exposição Rui Veloso: Uma Vida em 45 Voltas

Foto: Isabel Cunha - Antena 1

Rui Veloso uma vida em 45 voltas percorre a discografia e a vida social do Pai do Rock Português. "A Rapariguinha do Shopping" é o tema que inaugura o primeiro álbum de Rui Veloso, Ar de Rock (1980), e é num shopping, o Arrábida em Gaia que até ao fim dos mês de outubro, são assinalados os 45 anos de carreira de Rui Veloso, com uma exposição e um concerto gratuito no dia 3 de outubro no mesmo local.