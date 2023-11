Exposição Vita Prima - Santo António em Portugal mostra peças de todo o país

São imagens de Santo António de todo o país "emprestadas" à Exposição Vita Prima - Santo António em Portugal, no Museu de Lisboa.

Muitas das peças, grande parte de arte sacra, foram emprestadas para esta exposição e vieram de dezenas de igrejas e museus. Algumas estavam em altares de culto. São imagens representativas que explicam o culto de Santo António no país inteiro com peças raras.





Esta exposição é uma viagem pela primeira vida de Santo António, enquanto jovem, entre Lisboa e Coimbra, até aos 30 anos. Ilustra a paisagem social, arquitetónica e política desta época antes de o santo ter chegado a Itália.



Em Portugal, conservou-se também a memória da sua infância e juventude, nos locais por onde passou e numa grande tradição oral que perdura até hoje.





A Antena 1 visitou esta exposição, que está no Pavilhão Preto do Palácio Pimenta, desde junho, e que se prolonga até 31 de dezembro, com um olhar sobre as peças que vêm de fora de Lisboa e que estão pela primeira vez expostas a um público mais geral.