Faixa silenciosa. É o protesto de Paul McCartney contra o uso de IA na música

Com artistas como Hans Zimmer e Kate Bush, este quase-silêncio de Paul McCartney junta-se agora à causa com uma "faixa-bonus".





É o protesto contra a aplicação de IA em obras musicais e sobretudo pressionar o Governo britânico para impedir que empresas de tecnologia desenvolvam meios digitais e se apropriem da propriedade criativa sem qualquer obrigação perante os autores.







A faixa realizada pelo ex-Beatle Paul McCartney intitula-se "(Bonus Track)". É a primeira produzida pelo músico britânico em cinco anos e apresenta-se como uma gravação onde se escuta um "estúdio vazio" com uma sucessão de ruídos, sons de cliques de fita magnética, passos, com duração de dois minutos e 45 segundos. A ideia é transmitir uma sensação de desconforto.





O álbum foi apresentado em 2024 e partilhado nas plataformas digitais: composto por 12 faixas, todas têm em comum silêncio ou sons aleatórios.



Mais de mil artistas, incluindo Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai e Max Richter, colaboraram neste álbum silencioso que chegou a ter o lançamento previsto para fevereiro de 2025.





O coletivo insta o Governo britânico a "não legalizar a pilhagem musical em benefício de empresas de IA".







“O álbum apresenta gravações feitas em estúdios e salas de concertos vazios, ilustrando o impacto - que acreditamos ter - perante as propostas do governo de Keir Starmer sobre o rendimento dos músicos”, afirmou o coletivo.



Apenas mil cópias em vinil serão lançadas, acrescentou.



O ex-Beatle de 83 anos já tinha assinado, juntamente com outros 400 artistas, incluindo Elton John, Coldplay e Dua Lipa, uma carta aberta instando o Governo a proteger a indústria musical britânica.



O governo trabalhista está a ser pressionado por gigantes de tecnologia - como a OpenAI, Google, Anthropic e xAI de Elon Musk - para aprovar um projeto de lei já em 2026 que criará uma exceção à lei de direitos autorais para facilitar o uso de conteúdo criativo baseado em modelos de IA.



Caso essas medidas avancem, as empresas de tecnologia não irão mais precisar de obter permissão dos autores ou sequer pagar-lhes a propriedade intelectual.



Esta proposta desencadeou uma onda de protesto junto da indústria musical.





De acordo com um estudo realizado pela UK Music com artistas e produtores, publicado na última quarta-feira, dois em cada três entrevistados acreditam que a IA representa uma ameaça às suas carreiras.



Mais de nove em cada dez querem que a sua imagem e voz sejam protegidas e também exigem compensação das empresas de IA que utilizam as suas criações.







c/agências

































