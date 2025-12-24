Fajão. Associação Integrar dá o jantar e a Junta o calor do madeiro tradicional

Além dos doces para sobremesa houve raia cozida com batata e couve, para levar para casa.





Isabel Silva e Lucilia Simão esteve de volta das filhoses espichadas para que não falte a alegria nesta consuada.

Carolina Ferreira - Antena 1





Mais logo à noite a fogueira volta a ser acessa, no adro da igreja, como manda a tradição que vai ficar a quimar atá ao ano novo, garante o presidente da Junta de Fajão, nas Terras do Xisto, na Pampilhosa da Serra.