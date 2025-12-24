Cultura
Fajão. Associação Integrar dá o jantar e a Junta o calor do madeiro tradicional
Esta quarta-feira, a Cozinha Solidária da Associação Integrar, em Coimbra, distribuiu uma refeição especial de Natal. Um serviço que não costuma fechar nas datas festivas, para garantir a resposta aos beneficiários.
Além dos doces para sobremesa houve raia cozida com batata e couve, para levar para casa.
Isabel Silva e Lucilia Simão esteve de volta das filhoses espichadas para que não falte a alegria nesta consuada.
Carolina Ferreira - Antena 1
Mais logo à noite a fogueira volta a ser acessa, no adro da igreja, como manda a tradição que vai ficar a quimar atá ao ano novo, garante o presidente da Junta de Fajão, nas Terras do Xisto, na Pampilhosa da Serra.