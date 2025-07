Falta de direção artística no CCB foi tema em Avignon

A administração do CCB demitiu Aida Tavares do cargo, o que provocou preocupação no Festival de Avignon, durante um encontro da rede Próspero, uma plataforma europeia dedicada a artistas emergentes na área do teatro da qual faz parte o CCB.





A rede Próspero tem 19 parceiros que partilham digressões, co-produções, residências artísticas e investigação.