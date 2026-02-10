Faro. Teatro das Figuras preparou para 2026 uma programação muito diversificada

A direção daquela que é considerada a principal sala de espetáculos do sul fala num programa pensado para todos os segmentos de público. As novas tecnologias, e em particular a inteligência artificial, vão dar o mote para um conjunto de eventos ao longo do ano.Tradição, inovação e modernidade vão marcar muitas das apostas da programação. O diretor do principal teatro da capital algarvia, Gil Silva, em entrevista à Antena 1, sublinha as várias co-produções, uma forte componente internacional e uma diversidade de géneros, acolhendo artistas como Tommy Guerrero e a Compañía María Pagés, bem como produções de grande envergadura como a ópera "Un Baile de Máscaras" do Teatro Nacional de São Carlos.Pelo meio há jazz, fado, dança contemporânea e uma vertente que se estende para além das paredes do teatro com o regresso do conceito "Abordo" nas ilhas-barreira. os "Diálogos Musicais" no Largo da Sé e o Festival F.