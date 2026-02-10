Cultura
Faro. Teatro das Figuras preparou para 2026 uma programação muito diversificada
Depois de em 2025 ter assinalado 20 anos de existência com cerca de 70 mil espetadores, um recorde em termos de público, o Teatro das Figuras, em Faro, preparou para 2026 uma programação muito diversificada.
A direção daquela que é considerada a principal sala de espetáculos do sul fala num programa pensado para todos os segmentos de público. As novas tecnologias, e em particular a inteligência artificial, vão dar o mote para um conjunto de eventos ao longo do ano.
Tradição, inovação e modernidade vão marcar muitas das apostas da programação. O diretor do principal teatro da capital algarvia, Gil Silva, em entrevista à Antena 1, sublinha as várias co-produções, uma forte componente internacional e uma diversidade de géneros, acolhendo artistas como Tommy Guerrero e a Compañía María Pagés, bem como produções de grande envergadura como a ópera "Un Baile de Máscaras" do Teatro Nacional de São Carlos.
Pelo meio há jazz, fado, dança contemporânea e uma vertente que se estende para além das paredes do teatro com o regresso do conceito "Abordo" nas ilhas-barreira. os "Diálogos Musicais" no Largo da Sé e o Festival F.
