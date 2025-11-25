"Faz-me um resumo" junta numa peça quatro obras de William Shakespeare.





Um projeto pedagógico que a companhia de teatro está a levar às escolas do primeiro ciclo do Alto Minho.





As crianças fazem filas para ver o que se passa no palco. Há muita curiosidade para ver e ouvir o ator João Costa.





Na plateia os alunos do 1.º ciclo ficam fascinados com o espetáculo que vai andar até janeiro pelos concelhos de Melgaço, Monção, Cerveira, Paredes de Coura e Valença.







