"Faz-me um resumo"
É a nova criação da companhia de teatro Comédias do Minho. A peça de teatro junta quatro obras de Shakespeare.
Ana Gonçalves - Antena 1
"Faz-me um resumo" junta numa peça quatro obras de William Shakespeare.
Um projeto pedagógico que a companhia de teatro está a levar às escolas do primeiro ciclo do Alto Minho.
Na plateia os alunos do 1.º ciclo ficam fascinados com o espetáculo que vai andar até janeiro pelos concelhos de Melgaço, Monção, Cerveira, Paredes de Coura e Valença.