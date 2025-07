Feira de São Mateus apresenta nova Praça da Alimentação, concertos e aposta na sustentabilidade

Entre os destaques, está ainda a 2ª edição do Mateus Fest, festival dedicado ao público jovem, que a 29 de agosto contará com ProfJam, Van Zee e Lon3r Johny.





A Feira foi, muito recentemente, distinguida pelo Turismo Centro Portugal com o prémio Evento pelo contributo que dá para o desenvolvimento e notoriedade da Região Centro e pelo papel ímpar que assume nesse desígnio.





Nesta nova edição este evento pretende dar continuidade a essa missão e a impulsionar o turismo e a economia da região.

O cartaz musical é diversificado e conta com nomes como Lukas Graham (14 agosto), Matias Damásio, GNR, Calema, Mariza, Gipsy Kings, Bispo e Rita Guerra, entre muitos outros. A frente de palco mantém-se ampliada para garantir mais conforto ao público.O desporto também marca presença com cerca de 60 atividades, incluindo a Meia Maratona Carlos Lopes, torneios de gaming, cycling, padel e a estreia de um torneio de artes marciais.A organização sublinha que esta é uma feira para todos, onde tradição e modernidade andam de mãos dadas, num evento que continua a afirmar-se como um dos maiores do país.