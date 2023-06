Feira de São Mateus este ano com marca de evento sustentável

Ao longo de 43 dias, a edição deste ano da Feira de São Mateus vai ter diversas novidades, a começar pela área da sustentabilidade. Vai ser a primeira Feira, a nível nacional, a obter a certificação de evento sustentável, nas vertentes Social, Económica e Ambiental, e de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento traçados pela Organização das Nações Unidas (ONU).





Outra novidade está relacionada com os 900 anos da atribuição do Foral a Viseu, que este ano se assinalam. A Feira de São Mateus, que conta já com mais de 600 anos de história, vai associar-se a estas celebrações. Assim, haverá diversos momentos alusivos aos 900 anos do Foral e a própria identidade visual da Feira estará relacionada com esta data.

A 631ª edição de uma das maiores e mais antigas Feiras da Península Ibérica foi apresentada nas últimas horas pelo presidente da Câmara Municipal de Viseu e pelo presidente da Viseu Marca, entidade organizadora do evento.







Para Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu, a edição deste ano terá “um particular significado e relevância, já que num espaço secular, como a Feira de São Mateus, que é desde há muito uma marca identitária da região, vamos ter também a oportunidade de celebrar uma data tão significativa e marcante para a cidade, como são os 900 anos da atribuição da Carta do Foral a Viseu, por parte da Rainha Dona Teresa".







"Este foral comprova a importância de Viseu, que se tornou Urbe 20 anos antes da própria independência do Condado Portucalense.





Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, destaca obtenção deste certificado como evento sustentável, nas vertentes Social, Económica e Ambiental, e esta é uma conquista muito importante.







“Estamos a adotar medidas para promover um evento mais amigo do ambiente, reconhecendo a extrema importância da preservação ambiental, e este é um compromisso que assumimos com as gerações futuras e um exemplo e sinal positivo que queremos dar”, diz Pedro Alves.



Artistas nacionais e internacionais, desporto e muito humor

Pelos75 mil metros quadrados do recinto vão passar artistas portugueses e internacionais.







Entre os cabeças de cartaz destaque para a brasileira Giulia Be, que atua no dia 12 de agosto e no dia 14 é a vez de outro brasileiro, o popular Pedro Sampaio subir ao palco.







As apostas nacionais passam por nomes como Xutos e Pontapés, logo no dia 11 de agosto, mas ao longo da Feira há também para ver Fernando Daniel; Os Quatro e Meia; Noble; Nina Toc Toc; Mariza; Calema; Slow J; Richie Campbell; Pedro Abrunhosa e Comité Caviar; Carolina Deslandes; Marisa Liz; Toy; Bárbara Tinoco; Paulo Gonzo e os Hybrid Theory como Tributo aos Linkin Park, entre outros espetáculos.





O Viseu a Rir leva ao palco Fernando Rocha e Gilmário Vemba.







Haverá gastronomia, artesanato regionais e atividades desportivas, com destaque para a 40ª Meia Maratona de Viseu, numa versão noturna; o 25º Torneio Internacional de Andebol; a Maratona de Cycling; o 2º torneio de Gaming da Feira de São Mateus e a 2ª edição do torneio de Padel.