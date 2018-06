Feira do Livro de Braga vai transformar centro histórico em "Alameda Literária"

Lusa20 Jun, 2018, 17:59 | Cultura

Apresentado hoje o evento, a decorrer de 29 de junho a 15 de julho, a grande novidade da edição deste ano é mesmo a localização da Feira do Livro, que terá como "pontos altos" a entrega de dois prémios literários, o XXIII Grande Prémio de Literatura DST e o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga.

"Acreditamos que esta será uma aposta acertada para que livreiros e público possam usufruir em pleno desta Feira do Livro", justificou assim, a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias, a mudança de local do evento para o Centro Histórico (Largo S. João do Souto).

Ao público, a organização, a cargo da autarquia, da InvestBraga, com produção executiva da Booktailors, promete uma "programação eclética" e "também dirigida aos mais novos".

A feira arranca com a entrega do Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, numa cerimónia agendada para 29 de junho, às 18:30, no Museu Nogueira da Silva, realizando-se a entrega do segundo galardão da Feira do Livro de Braga - o Grande Prémio de Literatura DST -, no Theatro Circo, no mesmo dia, ao poeta Daniel Jonas.

No total, durante a feira, haverá 26 apresentações de livros e, no Espaço Fórum, "entrevistas de vida" a autores como Frei Bento Domingues e Lídia Jorge, e ainda `masterclasses` dirigidas por autores como Rodrigo Moita de Deus, Rui Tavares e Zita Martins.

A destacar, as exposições de ilustrações de Paulo Galindro, Pedro Vieira e Vasco Gargalo e, na Casa dos Crivos, estará "A Origem das pequenas Invenções", de Mário Cesariny, da coleção da Fundação Cupertino de Miranda, e a exposição de obras do escultor Francisco Simões, no Jardim de Santa Bárbara.

A Feira do Livro de Braga inclui também mesas de debate sobre as Religiões e o Livro, a Literatura no debate político, ou a influência da vida na ficção, com a participação de Ana Maria Magalhães, Cristina Norton, Maria do Rosário Pedreira, Nuno Camarneiro e Sérgio Abrantes Mendes.

Para os mais novos a organização preparou conversas-concertos intituladas "Conta-me Histórias", que irão decorrer no Largo S. João do Souto, com Miguel Araújo, Mafalda Veiga, Capicua e Simone de Oliveira.

A Feira do Livro de Braga conta ainda com o apoio do grupo dst, da Universidade do Minho, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Fundação Cupertino de Miranda e Museu Nogueira da Silva.