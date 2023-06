Feira do Livro de Coimbra reúne 40 expositores na Baixa durante 11 dias

"A iniciativa contempla uma programação abrangente e eclética, dirigida a todos os públicos, colocando a tónica na promoção do livro e da leitura", informou hoje a Câmara Municipal de Coimbra.

Em comunicado, a autarquia, presidida por José Manuel Silva, adiantou que "o evento agrega novas dimensões artísticas e de caráter distintivo".

Está assegurada "a participação de reconhecidos nomes do panorama cultural ligados ao ato poético-literário", como Lisbon Poetry Orchestra, Joana Alegre, Maze & Spock, Nerve, Adolfo Luxúria Canibal e A Garota Não, entre outros.

O programa inclui ainda "duas rubricas inéditas": o Ciclo Cidadania da Língua, "com enfoque na multiplicidade do universo da língua portuguesa", e o Ciclo Emergente, "que revela novos talentos e a sua relação com o território e a palavra".

Esta edição da Feira do Livro de Coimbra funcionará durante 11 dias, das 11:00 e às 22:30, num espaço que abrange "uma zona `lounge` e um auditório polivalente".

"A Praça do Comércio (...) torna-se no epicentro que impulsiona dinâmicas criativas e dialogantes, a reflexão, o encontro e a partilha de conhecimento em torno da celebração do livro, da leitura e da palavra", salientou a Câmara Municipal.

Além dos expositores, representando editoras, livrarias, alfarrabistas e projetos editoriais com "relevo nacional", é dado "espaço aos agentes de Coimbra ligados a esta área comercial", bem como a "propostas de programação convergente (exposições, lançamento de livros, oficinas, encontros e sessões de autógrafos) proporcionada pelas editoras".

Trata-se de uma "programação multifacetada" com a presença de "vários escritores de relevo nacional e internacional", a que se juntam "músicos e projetos artísticos que protagonizarão concertos e outras atuações que têm como fundamento a narração performativa, a performance poética e a criação literária".

Logo no primeiro dia da feira, 23 de junho, uma sexta-feira, através de imagem, voz e música, serão evocados Mário Henrique Leiria, Mário Cesariny, Alexandre O`Neill, Pedro Oom, António José Forte e António Maria Lisboa, entre outros nomes "que deixaram a sua marca de provocação e reivindicação" na literatura, sublinhou o município.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento do ensaísta Eduardo Lourenço, a organização vai homenagear e dedicar "uma parte significativa da sua programação ao escritor que, ao longo da sua vida, preservou laços" com a cidade.

A Feira do Livro é uma iniciativa da Câmara Municipal de Coimbra, em parceria com várias entidades locais ao nível da produção, da programação e da comunicação.