Feira do Livro de Lisboa abre hoje

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na abertura da feira.A Ucrânia é o país convidado da feira, com a presença de um pequeno "stand" com livros ucranianos e programação associada.





Marcado por uma total renovação, com novos pavilhões e novas praças, o maior evento do livro e da leitura aposta num novo conceito estético e funcional, consciente da pegada ecológica e do impacto ambiental que tem na cidade, permitindo assim ganhos substanciais face às anteriores edições.



Após várias edições com os mesmos pavilhões, a Feira do Livro de Lisboa vai apresentar-se aos visitantes, este ano, com um novo layout e uma renovação notável dos seus principais equipamentos. Com novos pavilhões, palcos e auditório principal, esta alteração global de conceito irá refletir-se numa menor pegada ecológica na cidade, com níveis significativamente inferiores de poluição atmosférica, visual e sonora, bem como na melhoria das condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.



Focada no futuro, consciente do impacto ambiental, social e económico que a Feira do Livro de Lisboa gera, a APEL mantém a preocupação de desenvolver ações de sustentabilidade e dar continuidade às medidas implementadas nos anos anteriores, como a promoção da Reciclagem em parceria com a Sociedade Ponto Verde, o cuidado na reutilização de materiais e a redução do consumo elétrico.



Toda a programação da feira e informação sobre os participantes está em feiradolivrodelisboa.pt.