Feira do Livro de Lisboa realiza-se de 04 a 22 de junho de 2025

As datas foram divulgadas numa publicação da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza o evento, adiantando que as inscrições para participação de expositores no certame irão decorrer no início do ano.

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa decorreu entre 29 de maio e 16 de junho, com 960 marcas editoriais representadas por 140 participantes, distribuídos por 350 pavilhões.

"Através da vasta oferta literária e de uma programação cultural diversificada e acessível, a Feira do Livro de Lisboa continua a desempenhar um papel crucial na formação de hábitos de leitura saudáveis e na promoção da literacia em todas as idades", destaca a APEL.

Segundo dados da organização, este ano, a feira do livro alcançou mais de um milhão de visitantes e vendas superiores às do ano anterior.