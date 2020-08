Feira do Livro do Porto abre com escrita no feminino

Variedade na oferta

Numa edição que verá o espaço físico estender-se, pela primeira vez, até à Casa do Roseiral e ao Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, a escrita feminina será o fio condutor de toda a programação, justificando duas homenageadas: a poetisa Leonor de Almeida, que verá o seu nome eternizado na Avenida das Tílias, e a imunologista e também poeta Maria de Sousa, que faleceu recentemente vítima da Covid-19.A nova edição parte do mote “Alegria para o fim do mundo”, de uma das escritoras residentes, e tem como fio condutor a escrita das mulheres.De igual justiça, o reconhecimento a Maria de Sousa, que para além de ser uma extraordinária imunologista e cientista, também nos deixou um legado de poesia, tendo sido ainda um dos rostos visíveis das vítimas da pandemia.Lições, conversas, palavra soprada, rádio, cinema, concertos, oficinas e espetáculos constituem os pontos nevrálgicos da programação da grande festa do livro no Porto que nos jardins do Palácio de Cristal se estende até ao terreiro exterior da Casa do Roseiral.





Nos 119 stands inscritos, que representam 80 entidades (entre livreiros, editoras, alfarrabistas, distribuidores, e entidades públicas ou privadas), estão garantidas medidas preventivas e de segurança, com a disponibilização de álcool gel e desinfetante. Também o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto assegurará, amiúde, a limpeza especial do recinto.

Lições e debates

Já os debates contarão com a participação de Gonçalo M. Tavares, Richard Zimler ou Sobrinho Simões, entre outros convidados sonantes. Durante o evento, serão lançadas duas edições. A primeira, reúne numa só obra, a poesia da homenageada Leonor de Almeida. Já a segunda edição, é dedicada ao livro “1820-2020”, que assinala o bicentenário da Revolução Liberal do Porto.