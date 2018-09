Partilhar o artigo Feira medieval de Leça do Balio recria acontecimentos históricos Imprimir o artigo Feira medieval de Leça do Balio recria acontecimentos históricos Enviar por email o artigo Feira medieval de Leça do Balio recria acontecimentos históricos Aumentar a fonte do artigo Feira medieval de Leça do Balio recria acontecimentos históricos Diminuir a fonte do artigo Feira medieval de Leça do Balio recria acontecimentos históricos Ouvir o artigo Feira medieval de Leça do Balio recria acontecimentos históricos