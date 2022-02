Festa da Amendoeira em Flor anima Figueira de Castelo Rodrigo em março

Para "celebrar a chegada da primavera e a paisagem vestida de branco", a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, vai organizar "uma mostra de produtos regionais, acompanhada de diversas atividades musicais, culturais e desportivas", nos dois primeiros fins de semana de março, no recinto da Feira Quinzenal, numa estrutura amovível coberta preparada para o efeito.

"A amendoeira em flor é um dos ex-líbris mais aclamados na zona de Ribacôa e, como tal, Figueira de Castelo Rodrigo assume-se como a `Rainha da Amendoeira em Flor`", referiu a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, o certame anual tem como objetivo "reunir diferentes iniciativas num recinto devidamente pensado e preparado para acomodar confortavelmente os participantes e visitantes que se deslocam a Figueira de Castelo Rodrigo nestes dois fins de semana do mês de março".

"A autarquia, sabendo da importância e da relevância histórica que as amendoeiras em flor têm nesta região, sendo celebradas há 81 anos, aposta num conceito diferente para promover os produtos regionais, atraindo visitantes e estimulando a economia local", lê-se.

O presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, citado na nota, afirmou que a iniciativa "visa promover tudo o que de bom se faz" no município, "aliando os produtos locais, que tanta qualidade têm, à magnífica paisagem que vai forrar-se de flores em todas as amendoeiras e que tornam o concelho um ponto obrigatório de visita nesta altura do ano e que tanto orgulha os conterrâneos".

Segundo o autarca, a festa anual, "para além da vertente histórica e social, servirá também de tónico para aumentar a autoestima de todos que se foi perdendo devido à pandemia e todas as dificuldades que trouxe consigo".

"O programa foi pensado para ser diversificado e conseguir atrair novos fluxos turísticos para a nossa região, bem como despertar o interesse de novos públicos que pretendem contemplar a natureza em festa", assinalou Carlos Condesso.

O evento apresenta um programa diversificado de atividades a nível desportivo, cultural e musical, com artistas de "renome nacional de música popular" e, também, "uma aposta clara nos artistas e bandas locais".

Na vertente desportiva, o município esclarece que "houve um cuidado para que a mesma fosse a mais eclética possível, envolvendo jogos tradicionais, caminhada, Raid TT e um passeio de bicicletas denominado `BTT nos Trilhos da Amendoeira em Flor`, onde os praticantes desta atividade vão poder contemplar paisagens únicas, pintadas de rosa e branco".

As atividades para os mais novos também não foram esquecidas, destacando-se o "Zumba Kids" e o "Tik Tok Dance".

Associada às comemorações da festa das amendoeiras em flor realiza-se, ainda, a tradicional Feira do Almendro, em Barca D`Alva, que junta portugueses e espanhóis.