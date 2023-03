Festa do Cinema Italiano começa em Lisboa

A 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano vai decorrer em Lisboa até 6 de abril, estendendo-se depois por mais de vinte cidades até julho e conta com uma programação de cerca de 50 filmes de produção italiana.Entre eles está “L'immensità - Por Amor”, que o realizador Emanuele Crialese apresentará em Lisboa na abertura, sendo descrito como um filme “'coming-of-age' envolvente, de inspiração autobiográfica elevado por uma luminosa prestação de Penélope Cruz”.O encerramento da festa em Lisboa será com “A Estranha Comédia da Vida”, de Roberto Andò, no qual o ator Toni Servillo encarna o dramaturgo Luigi Pirandello.