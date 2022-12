Festa do Jazz regressa hoje a Lisboa

A programação completa da “edição especial” de celebração dos 20 anos de Festa do Jazz acontece entre hoje e domingo, no Centro Cultural de Belém, no picadeiro do antigo Museu dos Coches e na livraria Ler Devagar e, além de concertos, inclui debates e o habitual Encontro Anual de Escolas.Esta edição abre, no Grande Auditório do CCB, com o espetáculo “Convite à cidade: 20 anos de Festa do Jazz”, que junta em palco o percussionista e compositor Trilok Gurtu, o contrabaixista Yuri Daniel, o pianista João Paulo Esteves da Silva e tem como convidados o saxofonista Carlos Martins, o acordeonista João Frade e o guitarrista Mário Delgado.O CCB irá acolher também o espetáculo “Cosa de dos”, que junta Salvador Sobral e o pianista espanhol Marco Mezquida, e as atuações do sexteto Lantana, do Nazaré Silva Quinteto, do contrabaixista Hugo Carvalhais, e do trio Perselí, entre outros.A Festa do Jazz é organizada pela Associação Sons da Lusofonia.