Festas de São Firmino em Pamplona suspensas devido à doença

Pamplona, Espanha, 21 abr 2020 (Lusa) - As festas espanholas mais famosas do mundo, as de São Firmino, conhecidas pela corrida de touros no centro de Pamplona, foram suspensas devido à covid-19, anunciou hoje a câmara municipal da capital de Navarra, no nordeste de Espanha.