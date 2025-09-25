Festival Agora apresenta-se como primeiro festival de literatura infantil
Foto: Agora - Festival Literário InfantoJuvenil@facebook
A Assembleia da República, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Teatro da Comuna e o Palácio Galveias, em Lisboa, recebem a partir desta quinta-feira o primeiro festival literário pensado para crianças e jovens, que poderão participar na programação.
Esta iniciativa cultural tem como objetivo celebrar a infância e a juventude com o livro como protagonista e ponto de partida para inúmeras atividades, em que leitura, escrita, imaginação, criatividade, partilha, arte, cultura, espírito crítico e participação são as palavras de ordem.
O festival literário "Agora" é uma organização independente de três programadores, sem apoios da câmara municipal ou dos ministérios da Cultura e da Educação. Conta com a parceria da Assembleia da República, do Plano Nacional de Leitura e da Fundação Calouste Gulbenkian.