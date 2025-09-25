Festival Agora apresenta-se como primeiro festival de literatura infantil

Esta iniciativa cultural tem como objetivo celebrar a infância e a juventude com o livro como protagonista e ponto de partida para inúmeras atividades, em que leitura, escrita, imaginação, criatividade, partilha, arte, cultura, espírito crítico e participação são as palavras de ordem.





O festival literário "Agora" é uma organização independente de três programadores, sem apoios da câmara municipal ou dos ministérios da Cultura e da Educação. Conta com a parceria da Assembleia da República, do Plano Nacional de Leitura e da Fundação Calouste Gulbenkian.