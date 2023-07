Festival Alive arranca com casa cheia

Com a lotação esgotada, o festival conta ainda, no primeiro dia, com atuações dos Puscifer e dos The Driver Era, no palco principal.Jacob Collier, Men I Trust, Spoon, Ibibio Sound Machine, Nídia, Throes + The Shine, Homem em Catarse, Club Makumba, Ana Lua Caiano e Beatriz Felício estão entre os artistas e bandas que irão atuar perante os milhares de espectadores esperados. A organização espera 165 mil pessoas nos três dias de festival, 55 mil por dia.Por causa do festival, a Câmara de Oeiras anunciou condicionamentos de trânsito, nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés. De hoje à madrugada de domingo, entre as 23h30 e as 5h00, será interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.