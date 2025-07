Festival Alive recebe mais de uma centena de artistas e bandas

Foto: RTP Arquivo

São mais de uma centena os artistas e bandas que a partir desta quinta-feira vão marcar presença no Festival Alive, no Passeio Marítimo de Algés. Entre os nomes estão Olivia Rodrigo, Benson Boone, Jutice, Anyma, Muse e Nine Inche Nails, mas também muita música portuguesa com destaque para a homenagem a Carlos Paredes.