Festival cabo-verdiano Kontornu junta artistas lusófonos a partir de sábado

"O grande destaque é a parceria com a Bienal Internacional de Dança do Ceará (Brasil), que traz uma comitiva de 33 artistas e assegura boa parte da programação", afirmou à Lusa Djam Neguin, diretor do festival Kontornu.

O evento decorre de 03 a 10 de maio, na ilha de Santiago, com atividades distribuídas por vários municípios, privilegiando a formação de novos talentos e a descentralização das iniciativas culturais.

"Este contacto direto com os artistas vai além dos espetáculos. Permite a troca de experiências, o acesso a metodologias e uma componente formativa fundamental, sobretudo num país onde não existe ensino técnico nem superior em dança", explicou o responsável.

Integrado nas comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, o festival propõe um novo modelo de intervenção artística, com destaque para espaços de criação e aprendizagem, onde jovens artistas podem preparar-se para trabalhar no mundo das artes.

Embora centrado na dança contemporânea, o festival tem uma abordagem multidisciplinar, acolhendo espetáculos de circo, música, performances de rua e artes plásticas.

A programação distribui-se pelos concelhos de Santa Cruz, Praia e Tarrafal, com atividades em escolas e em parceria com associações comunitárias.

Inclui ainda um painel sobre curadoria artística com programadores internacionais, em colaboração com a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), o programa Procultura, do Camões -- Cooperação Portuguesa e União Europeia (UE) e a Semana da Europa.

Sem planos imediatos para se expandir a outras ilhas, a organização apela ao maior envolvimento das autarquias e entidades públicas, de forma a garantir a participação de artistas de todo o arquipélago em futuras edições.

O Festival Internacional Kontornu é uma iniciativa do artista cabo-verdiano Djam Neguin, que visa dinamizar a cena da dança no país, promovendo o encontro entre criadores locais e internacionais.