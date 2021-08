Festival Catraia alerta para poluição no mar provocada pelos plásticos

Sabe o que significa a expressão "andar à catraia"? Para os pescadores da zona de Cantanhede, é o acto de caminhar à beira-mar, em busca de materiais trazidos pelo oceano, com o fim de os reutilizar. Catraia é por isso, o nome de um festival que está a decorrer, por estes dias, na Praia da Tocha. Um festival que alerta para a poluição no mar provocada pelos plásticos e que também promove comportamentos sustentáveis, de braços dados, com as antigas tradições, desta região litoral do distrito de Coimbra.