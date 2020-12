Festival CineEco de Seia nomeia três filmes ambientais para o 7.º Award GFN

A direção do CineEco refere em comunicado enviado à agência Lusa que nomeou os filmes "A Alma de um Ciclista", "Vi(r)agens" e "Todo o tempo do mundo".

O 7.º Award GFN é "um importante prémio" organizado anualmente pela Green Film Network (GFN), uma rede de 40 festivais de cinema de ambiente de todo o mundo, que este ano decorre `online`, depois de em anos anteriores ter sido organizado fisicamente pelos festivais de Paris (França), Saragoça (Espanha), Republica Dominicana, São Francisco (Estados Unidos da América), Toronto (Canadá) e CineEco de Seia (Portugal).

Segundo a direção do CineEco, o evento atribui "uma espécie de Óscares para os melhores filmes de temática ambiental".

Para melhor longa-metragem, o festival de Seia, no distrito da Guarda, nomeou "A Alma de um Ciclista", de Nuno Tavares, que venceu o prémio de melhor longa de língua portuguesa na 26.ª edição do CineEco, que decorreu em outubro.

"O filme segue um grupo de ciclistas `clássicos` descobrindo valores que se vão perdendo na sociedade moderna, como a importância da amizade, da ecologia, da valorização do antigo, da rejeição ao consumismo e outras premissas", é explicado.

Para melhor curta-metragem, a nomeação do CineEco recaiu em "Vi(r)agens", de Patrícia Pedrosa, vencedora do prémio curta metragem em língua portuguesa da última edição do festival.

"Esta curta retrata histórias de resiliência e ativismo climático, em Portugal e Moçambique. A simplicidade do quotidiano de cada protagonista revela ligações, dependências, viagens e viragens no curso das vidas que se vão conhecendo", explica a fonte.

Por fim, a direção do mesmo festival de cinema ambiental indicou "Todo o tempo do mundo" ("All the Time in the World", em inglês), da realizadora canadiana Suzanne Crocker, para filme da década.

Segundo a nota, este documentário, que foi vencedor do Prémio Antropologia Ambiental e Grande Prémio da Juventude do CineEco 2015, "retrata a experiência radical de uma família, um casal com três filhos, que viveu nove meses numa cabana na mata gelada do norte do Canadá, sem eletricidade, água corrente, comunicações e relógios".

Um total de 31 filmes competem nas categorias de melhor curta-metragem e melhor longa-metragem internacional, e 13 concorrem a melhor longa-metragem da década.

"Ao todo, há 19 festivais da GFN, a mais importante rede de festivais de cinema ambiental do mundo, a participar com os seus filmes selecionados para estas três categorias", indica a fonte.

A cerimónia de entrega de prémios do 7.º Award GFN, agendada para o dia 16 de fevereiro de 2021, será apresentada virtualmente no `site` da plataforma GFN.

O CineEco é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental, no seu sentido mais abrangente, que se realiza em Seia, anualmente em outubro e de forma ininterrupta, desde 1995, por iniciativa do município local.