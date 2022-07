Festival Citemor apresenta panóplia alargada de espetáculos

A 44.ª edição do festival mais antigo do país abre com a apresentação de “A Sagração da Primavera – memórias ternas de um afecto queer”, de Dinis Machado, no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra.No segundo dia do festival, será a estreia de “Wow”, de Sónia Baptista, no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), em Coimbra. No sábado, em Montemor-o-Velho, o Teatro Esther de Carvalho irá acolher a antestreia de “Noche Cañon”, de Sofía Asencio.Até ao termo do festival, irão ainda ser apresentados espetáculos como “Retrospetiva”, de Rogério Nuno Costa, “O outro lado da dança”, de Diana Niepce, “Paixão segundo João”, de Antonio Tarrantino, por Pedro Lacerda. A programação conta ainda com “Cortejo”, de Solange Freitas & Tiago Cadete, a exibição do filme “The Divine Way”, de Ilaria di Carlo, e a apresentação do livro “Cuaderno de Montemor”, de Mariana Barassi e Pablo Caruana.O festival encerra a 13 de agosto com um concerto do baterista Gabriel Ferrandini, no Teatro Esther de Carvalho.