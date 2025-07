Festival CoolJazz abre portas em Cascais

Este ano, o Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal Carmona voltam a acolher o recinto do festival, que abre às 19h00. Cada uma das noites inclui quatro atuações, divididas por três palcos.



Margarida Campelo, Jordan Rakei, Jota.Pê, Slow J e Silly, Ganso e Amaura são outros nomes para o palco principal, até ao final do mês, enquanto as Cascais Jazz Sessions vão receber sete projetos de jazz: Plasticine, Beatriz Nunes, Berlim, Isabel Rato Quinteto, Bokor, Quarteto de Areia e Razy. As Late Nights contam com músicos como Groove Armanda, Luís Oliveira, Rita Lig, Alexia, Rui Maia e Peter Castro.



O festival tem também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, no Jardim da Parada, onde atuarão Ana Moreira, Catarina Moreira & Amigos, Leonor Caldeira & Manuel Cardoso e Diogo Beja, nos diferentes domingos de julho.