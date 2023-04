Festival Corpo+Cidade volta às ruas do Porto

A nova edição do Corpo+Cidade arranca pelas 18h00, na Avenida dos Aliados, com “B Girls”, de Max Oliveira, seguindo do Porto para Matosinhos, no sábado, com “Ritual da Vida”, de Bouziane Bouteldja. No domingo, na estação de metro de São Bento, será feita a apresentação de “escrita/da atenção pluriprisma”, de Flávio Rodrigues.No fim de semana seguinte, na sexta-feira dia 28, a Alameda das Fontainhas recebe um encontro do festival com estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, seguindo para os Varais da Afurada, em Vila Nova de Gaia, com “Pondo rezas nos lábios”, de Isabel Barros e Carlos Guedes.No domingo, 30 de abril, pelas 16h00, Maurícia Neves apresenta “What took you so long?”, no Parque da Cidade do Porto, fechando um ciclo de seis apresentações, todas elas de entrada livre.Integrado desde 2016 na programação do DDD – Dias da Dança, o Corpo + Cidade trabalha a questão do espaço público em articulação com a performance e a dança.