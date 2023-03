Festival da Canção 2023. Mimicat vai representar Portugal na Eurovisão

É a primeira vez que uma canção de livre submissão vence o Festival da Canção. Por norma, vários artistas são convidados pela RTP a participar, outros apresentam a sua candidatura pelo regime de livre submissão.







Mimicat, nome artístico da cantora Marisa Mena, de 38 anos, já tinha participado numa das semifinais do festival em 2001, na altura com o nome Izamena.







No total, houve 13 músicas a concurso nesta final. Na votação do júri regional, houve um empate entre as canções de Mimicat e de Edmundo Inácio, mas a votação do público deu a vitória à canção "Ai Coração".













Mimicat recebeu o prémio do Festival da Canção das mãos de MARO, que no ano passado representou Portugal em Turim com o tema "Saudade, Saudade".

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção decorre em Liverpool. Portugal atua na primeira semifinal, a 9 de maio. A final está marcada para dia 13 de maio.







A Ucrânia venceu a edição de 2022 com a canção "Stefania", do grupo Kalush Orchestra, mas a situação de guerra impede o país de ser o anfitrião deste ano.







Assim, a organização do evento acabou por ser atribuída ao Reino Unido, que viu o seu tema de 2022 ficar em segundo lugar.