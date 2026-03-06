Festival da Silarca, o cogumelo alentejano é rei na aldeia de Cabeça Gorda

Durante três dias estão programadas várias atividades que vão desde a prova desta iguaria até à apanha de cogumelos no campo.O locutor e imitador de vozes Bruno Ferreira é o embaixador desta iniciativa e deixa aqui algumas sugestões.No Festival da Silarca, além da provas dos cogumelos há uma programação cultural onde se inclui a música. Os finalistas do Festival da Canção RTP, os Bandidos do Cante vão, também, atuar na aldeia de Cabeça Gorda, diz Bruno Ferreira.12.º Festival do Cogumelo Silarca de 6 a 8 de março de 2026, na aldeia da Cabeça Gorda, em Beja. A entrada é livre.