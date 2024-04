Festival das Artes QuebraJazz em Coimbra terá concerto para celebrar Abril

Mário Laginha e Pedro Burmester vão marcar presença na 15.ª edição do festival, com "Celebrar a Liberdade", um concerto em que os dois pianistas vão interpretar temas que marcaram o período revolucionário do 25 de Abril, de autores como José Afonso, Sérgio Godinho, Fausto ou José Mário Branco, disse hoje a organização do evento, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O Festival das Artes QuebraJazz vai decorrer de 17 de julho até 31 de agosto, dividindo-se em dois momentos, que representam também os dois festivais que se realizavam em separado (Festival das Artes e QuebraJazz) antes de 2021.

Num primeiro momento, de 17 a 24 de julho, o palco principal será o anfiteatro Colina de Camões, nos jardins da Quinta das Lágrimas, e um segundo momento nas escadas do Quebra Costas e noutros locais da cidade, até 31 de agosto.

Na Colina de Camões, para além do concerto de Burmester e Laginha, haverá um espetáculo intitulado "A Voz de Camões", numa produção original que junta a guitarra portuguesa de Marta Pereira da Costa, "a única mulher a tocar este instrumento de forma profissional", e o ator António Fonseca, que irá declamar excertos d`Os Lusíadas.

Ainda naquele espaço, está previsto um concerto coproduzido com a Universidade de Coimbra, que irá juntar no palco a Orquestra Gulbenkian e o pianista Artur Pizarro, sob a direção musical de José Eduardo Gomes.

Sob o tema "Mensageiros", a edição deste ano do festival contará com vários concertos, assim como uma vasta programação complementar que vai desde a gastronomia, ciclos de conferências ou serviço educativo.

Segundo a nota de imprensa, o programa musical para a 15.ª edição será anunciado na íntegra muito brevemente.

O Festival das Artes QuebraJazz resulta de uma parceria estabelecida entre a Fundação Inês de Castro e o QuebraJazz (Associação Cultural Quebra Costas).