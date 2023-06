Festival de banda desenhada Maia BD começa hoje

“O Mangusto”, de Joana Mossi, “As muitas mortes de Laila Starr”, de Ram V. e Filipe Andrade, e “Como flutuam as pedras”, de Pedro Moura e João Sequeira, estão entre as novidades editoriais, enquanto as exposições atravessam o universo do autor francês Georges Bess, as aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy, de Filipe Melo e Juan Cavia, e o “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, por João Miguel Lameiras e Joana Afonso.





Outros nomes confirmados no Maia BD são Rita Alfaiate, André Lima Araújo, Luís Louro, Bernardo Majer e o colombiano Canizales.



O evento vai dar palco a alguns dos autores e artistas nacionais e internacionais mais reputados da atualidade, onde não faltarão lançamentos de novidades editoriais, representativos dos mais variados estilos e sensibilidades da BD.





Para além de reunir autores, artistas e editores, o festival desenvolve uma programação ligada à BD com exposições, cinema de animação, ilustração, cosplay, workshops e feira do livro.





O festival tem entrada gratuita e estará aberto a todos os públicos e idades.



O Maia BD é uma iniciativa da Câmara Municipal da Maia, com a cooperativa editorial A Seita, dedicada à produção e à edição de banda desenhada em Portugal.