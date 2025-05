Festival de Cannes abre hoje com filmes portugueses

A abertura oficial da 78.ª edição é com “Partir un Jour”, primeira longa-metragem da realizadora francesa Amélie Bonnin, mas o festival também vai exibir hoje três documentários dedicados à Ucrânia, para lembrar “o empenho de artistas, autores e jornalistas em contar a história deste conflito no coração da Europa, que afeta o povo ucraniano e o mundo há três anos".



Este ano, o tapete vermelho é estendido a estrelas como Robert de Niro, que vai receber hoje uma Palma d’Ouro de carreira, a Tom Cruise que estará em Cannes por causa do mais recente filme “Missão Impossível”, ou a Quentin Tarantino, convidado para uma ‘masterclass’ de cinefilia sobre ‘westerns’.













Além de várias coproduções, a presença portuguesa no festival passa pela competição oficial de curtas-metragens, com "", de Inês Nunes, e "", de Gabriel Abrantes,, o prémio que em 2009 distinguiu João Salaviza com “Arena”.Oito anos depois de ter apresentado em Cannes o filme “A Fábrica de Nada”, o realizador Pedro Pinho volta ao festival – na secção "Un Certain Regard" - com “O Riso e a Faca”, segunda longa-metragem de ficção, com mais de três horas e rodada em África."O Pássaro de Dentro", "curta" de animação de Laura Anahory, está na secção Cinef, dedicada a filmes feitos em contexto escolar, e no programa ACID Cannes, paralelo ao festival, estreia-se “Entroncamento”, de Pedro Cabeleira.