Festival de Cinema Africano Kafuka estreia-se em Cabo Verde em outubro
Cabo Verde acolhe, de 16 a 19 de outubro, a primeira edição do Festival de Cinema Africano Kafuka, que pretende celebrar a cinematografia africana e reforçar os laços entre o arquipélago, a diáspora e o continente, anunciou hoje a organização.
"Mais do que um festival de cinema, o KafuKa é uma ponte que liga as nossas ilhas ao continente africano e à diáspora espalhada pelo mundo, através da poderosa linguagem cinematográfica", afirmou a diretora artística, Natacha Traveiro, numa conferência de imprensa, na cidade da Praia.
Kafuka é o nome dado, em língua cabo-verdiana, a uma lamparina ou recipiente de iluminação a petróleo.
O programa inclui a exibição de 40 filmes de países como Togo, Senegal, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, bem como da diáspora cabo-verdiana.
Algumas das obras já passaram por festivais internacionais como Cannes, Berlim, Sundance e Toronto.
Haverá ainda debates sobre o futuro da produção audiovisual em Cabo Verde e homenagens a três líderes comunitários.
O festival contará com uma secção competitiva de longas e curtas-metragens e outra, não competitiva, dedicada ao público infantojuvenil.
"Ao longo de quatro dias mergulharemos em narrativas cativantes, em imagens que nos transportam e em reflexões que nos transformam", afirmou Natacha Traveiro.
A abertura e o encerramento terão lugar na Presidência da República, no centro histórico do Plateau, um dos patrocinadores do evento, a par da cineasta brasileira Yara Lee, da Câmara Municipal da Praia, do Instituto Guimarães Rosa, das embaixadas dos Estados Unidos e de Angola, entre outros.
Todas as sessões são gratuitas.
O festival pretende mostrar a diversidade e o talento de cineastas africanos e da diáspora, servir de plataforma para novos e consagrados realizadores e contribuir para projetar o cinema cabo-verdiano no panorama africano.