Festival de Cinema de Marselha mostra filmes portugueses

Refugiada em Portugal, Mamaisur documenta no "Fumo do Fogo" a aprendizagem da nova língua cruzando memórias, vídeos pessoais, imagens de arquivo de Kiev, numa realidade dividida entre o lugar seguro onde se encontra e o seu país em guerra.





"O Marinheiro", segunda longa-metragem de Yamakado, estrutura-se sobre o poema homónimo de Fernando Pessoa, tendo sido rodado no Porto, cidade onde o realizador fez uma residência artística em 2019, e onde expôs no ano passado.



No quadro do FidLab, dedicado a filmes em pré-produção, será apresentado "Pantheras", projeto em desenvolvimento de Salomé Lamas, sobre questões de direitos humanos no Delta do Níger.



O festival, que encerra no domingo, conta ainda com a exibição de "As Filhas do Fogo", de Pedro Costa, fora de competição.