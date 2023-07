Festival de Cinema de Melgaço leva 32 filmes a concurso

Sob o mote “Identidade, Memória, Fronteira”, o MDoc continua a focar-se na não-ficção, contando com 22 longas-metragens de 15 países diferentes, com destaque para “All That Beathes”, do indiano Shaunak Sen, nomeado para os Óscares deste ano, dois filmes estreados no festival de Berlim e ainda “The Visitors”, de Veronika Lisková, integrado na programação em Locarno.A representação nacional cabe a Catarina Alves Costa, com “Margot”, “Trilogia dos Vales”, de Nuno Alves e Filipe Barreiro, “The Invisible Hands”, de Hugo Santos, “Territórios Ocupados”, de José Vieira, “As Maças Azuis”, de Ricardo Leite”, “Cesária Évora”, de Ana Sofia Fonseca, e “Astrakan 79”, de Catarina Mourão.Em paralelo, para além das curtas e médias-metragens, a secção “Quem somos os que aqui estamos?” inclui uma apresentação de livro sobre as freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro e apresenta um trabalho de fotografia de João Gigante sobre Alvaredo.