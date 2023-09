Festival de Cinema de Toronto conta com portugueses

O programa do Festival de Toronto inclui a nova curta-metragem de Jorge Jácome, “Shrooms”, e “Filhas do Fogo”, de Pedro Costa, bem como algumas coproduções portuguesas.Também presente em Toronto vai estar o novo trabalho de Gabriel Abrantes, “A Semente do Mal”, na secção "Industry Selects".“City of Wind”, da realizadora mongol Lkhagvadulam Purev-Ochir, com direção de fotografia de Vasco Viana e música de Vasco Mendonça, “They shot the piano player”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, que envolveu a produtora de animação Animanostra, apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e participação da RTP, e “O Corno”, da realizadora espanhola Jaione Camborda, com a participação da produtora Bando à Parte, também constam da programação do TIFF.Na secção Wavelengths do festival, que acontece até 17 de setembro, Eduardo Williams vai apresentar “O Auge Humano 3” na categoria de longas-metragens, uma coprodução entre oito países, dos quais consta Portugal.