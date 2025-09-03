Festival de Cinema de Veneza assistiu à estreia mundial de "Casa de Dinamite"

Foto: Reuters

"Casa de Dinamite" é um thriller político que conta a história da ameaça de um ataque de mísseis atómicos contra os Estados Unidos. O Festival de Cinema de Veneza assistiu ontem à estreia mundial deste filme da realizadora Katryn Bigelow, precisamente no dia em que o secretário-geral da NATO avisou que os mísseis russos levam mais cinco minutos a atingir Madrid do que o leste da Europa.