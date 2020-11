Festival de cinema independente de Braga apresenta 17 filmes e evoca Sean Connery

Em comunicado, a Universidade do Minho refere que o programa é de acesso gratuito e `online`, em www.bragacineindependente.com, salvo as sessões de abertura e encerramento, que decorrem, respetivamente, na Livraria 100.ª Página e no Cineplace Nova Arcada, em Braga.

A organização é do Cineclube da Universidade Minho, com apoio do Lux Film Prize do Parlamento Europeu, entre outros.

O festival arranca na quinta-feira, às 17:00, com o policial clássico "Os Intocáveis", com o recém-falecido ator britânico Sean Connery, que vai ser ainda lembrado às 24:00 em "Dr. No", o primeiro filme da série 007 - James Bond.

Antes disso, às 19:00, a abertura oficial inclui a apresentação de três livros: "Federico Fellini - Inevitabilidade da Arte", de Anabela Branco de Oliveira, professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sobre o cineasta de quem este ano se assinalaram cem anos do nascimento; "Viagens pelo Éter - Um Cinema Após 2008", de António Costa Valente, diretor do Festival de Avanca; e "NATO - Cooperação Internacional e o Combate ao Terrorismo", de Artur Barros Moreira, diretor do Bragacine.

Segue-se a exibição de `curtas` de Luís Miranda e Carlos Coelho Costa, do filme de guerra "Jouney`s End", de Saul Dibb, e, em estreia absoluta, "Um Quadro de Pollock com Sangue", de Rui António.

Na sexta-feira, às 15:00, vão ser exibidas curtas-metragens a concurso das escolas Filmógrafo/Avanca e Soares dos Reis, incluindo em estreia "Boca do Inferno", de Laura Seixas, e "Capacete", de Gustavo dos Santos, bem como a nova ficção de Passos Zamith, "Chaço 92".

Às 16:30, será a vez do drama austro-alemão "Toni Erdmann", de Maren Ade.

O encerramento oficial é às 19:00, com a entrega dos Prémios Augusta às melhores obras do Bragacine e as homenagens às atrizes Sofia Froes, Maria João Monteiro e Lúcia Moniz, ao realizador Carlos Coelho Costa, ao argumentista Valter Hugo Mãe e ao cinematógrafo Francisco Vidinha.

Prevê-se ainda o elogio ao abraço em "Confinamento Descontente", de Rui Nunes, a biografia da heroína escrava "Harriet", de Kasi Lemmons, e a animação premiada "A Minha Vida de Courgette", de Claude Barras.

Às 22h30, há momentos de suspense, com "Deathcember" e "Daddy`s Girl", ambos do britânico Julian Richards, seguindo-se às 24:00 a exibição do melhor filme e "curta" do festival.