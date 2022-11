Festival de circo contemporâneo regressa a Ílhavo

Promovido pelo 23 Milhas, projeto cultural da Câmara de Ílhavo, e pela Bússola, o festival, que já vai na quarta edição, reúne 16 companhias de circo contemporâneo, de 10 países diferentes, que representam 70 artistas de 16 nacionalidades.Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Vista Alegre, Gafanha da Encarnação e Costa Nova recebem, ao longo de cinco dias, 31 exibições de 16 espetáculos, incluindo uma estreia internacional, seis estreias nacionais e uma antestreia.Da programação fazem parte “Fenomen” de Moon Ribas e Quim Giron, que regressa ao LEME com um espetáculo em que trabalha com gelo, “Mirage (un jour de fête)” da companhia francesa Dyptik, a antestreia de “Frequência” da companhia Errance com Leonardo Ferreira, o espetáculo de acrobacia “Nuye” da Circo Eia, “Anda, Diana” de Diana Niepce, “Raiz” de Circo Caótico, “Corpo Espectacular” de Mariana Barros, “Simulacro” de Margarida Montenÿ e Carminda Soares e a estreia internacional de “Em (quadrados)”, da Team Braga, que explora coreograficamente as técnicas do "parkour".