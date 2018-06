Festival de Fado de Madrid mostra música portuguesa a partir de hoje na capital espanhola

Lusa22 Jun, 2018, 07:45 | Cultura

De acordo com a organização, nos concertos, que pela primeira vez terão lugar no Teatro Nuevo Apolo, Mísia irá apresentar, hoje, o seu último espetáculo, "Pura vida", no sábado, é a vez de Katia Guerreiro, com temas do seu novo álbum, e, no domingo, o cartaz encerra com Carminho, os seus "grandes sucessos e alguma surpresa".

Durante os três dias do festival vão ser projetados, na Filmoteca Espanhola, os documentários de Ivan Dias "Carlos do Carmo. Um Homem no Mundo" e "Mariza no palco do Mundo".

A exposição "O fado fora de portas", produzida pelo Museu do Fado e pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, ambos de Lisboa, poderá também ser visitada.

Haverá ainda uma conferência sobre "A internacionalização do fado", por Andreia Brito, que apresentará uma perspetiva de 1930 à atualidade.

O guitarrista Pedro Castro vai dar uma `masterclass` de guitarra portuguesa.

Desde que nasceu em Madrid, em 2011, o "Festival do Fado" tem vindo a expandir-se à América Latina (Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Cidade do Panamá e Lima), a Marrocos (Rabat) e, em Espanha, a cidades como Sevilha e Barcelona, entre outros locais.