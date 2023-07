Festival de músicas do Mundo traz a Portugal bandas fundamentais da história da áfrica lusófona

RTP África vai estar presente em Sines no FMM 2023 para mostrar os seis grupos musicais da lusofonia que integram episódios da cultura das independências africanas e até hoje estão no ativo.

Vai ser um fim de semana assinalável de música africana na vila de Sines.



Os África Negra são a banda de São Tomé e Príncipe que esta quinta-feira darão concerto no Castelo de Sines.

Tabanka Djaz dão espectáculo na noite seguinte, sexta-feira.

No Sábado Ghorwane é o grupo que representa Moçambique abrindo as hostes para depois os Tubarões continuarem a tocar as suas músicas de Cabo verde.

E para encerrar a madrugada, da Guiné Bissau sobem ao palco os Super Mama Djombo.